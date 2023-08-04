Ödemiş'te kavga sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
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Ödemiş'te kavga sonucu bir kişi öldü

04.08.2023 11:14

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan kavgada Furkan Topan, kardeşi K.E.'yi yaraladıktan sonra elindeki bıçağı alarak öldürüldü. Polis, olayın ardından şüpheli İ.E.'yi gözaltına aldı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, İ.E. (17) çıkan kavgada kardeşi K.E.'yi (16) yaralayan Furkan Topan'ı (19) elindeki bıçağı alarak öldürdü. Polis, olayın ardından İ.E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ulus Meydanı'nda meydana geldi. K.E. ile Furkan Topan arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Topan, yanındaki bıçakla K.E.'yi yaraladı. K.E.'nin ağabeyi İ.E. de olaya müdahale edip, Topan'ın elindeki bıçağı aldı. Ardından da Topan'ı aynı bıçakla bacağından yaraladı. Kendisini bıçaklayan İ.E. ile tartışarak Ödemiş Askerlik Şubesi önüne kadar gelen Furkan Topan yere yığıldı. Topan'ın yardımına çevredekiler koşup, bacağındaki kanamayı durdurmaya çalışırken, bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Furkan Topan, ihbar üzerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından da İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Topan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kolundan yaralanan K.E. ise Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Soruşturma başlatan polis, olayın ardından şüpheli İ.E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Kaynak: DHA
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Ödemiş, İzmir, Ulus, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ödemiş'te kavga sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
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