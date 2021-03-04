Ödemiş'te kaybolan 17 yaşındaki kız aranıyor - Son Dakika

Ödemiş'te kuaföre gittikten sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Necmiye Bilgin, kızı S.E'den dünden bu yana haber alamadıklarını belirterek polise başvurdu.

Bilgin, yaptığı açıklamada kızının dün öğle saatlerinde kardeşiyle birlikte Atatürk Mahallesindeki bir kuaföre gittiğini, kardeşi su almaya gittiği sırada ortadan kaybolduğunu belirtti.

Kızının bulunması için eski eşi Mustafa Ergat ile birlikte polis ve savcılığa müracaat ettiklerini belirterek, "Kızımın kaçırılmasından endişe duyuyoruz. Polis, ilçedeki MOBESE kameralarını inceliyor. En kısa zamanda bulunmasını istiyoruz." dedi.