Ödemiş'te kayısı ve incir yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Ödemiş'te kayısı ve incir yaygınlaşıyor

08.06.2022 16:51

İzmir'in önemli tarım havzalarından Ödemiş ilçesinde kayısı ve incir üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

İzmir'in önemli tarım havzalarından Ödemiş ilçesinde kayısı ve incir üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Ovakent Mahallesi'nde kayısı hasadına ve Üçkonak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde organik incir açılışı programına katıldı.

Bölgenin ilk kayısı hasadının gerçekleştiğini belirten Özen, "Kayısı fidelerinde ağaçlarımız henüz 14 aylık ama her birinin üzerinde 6 kilogram meyve var. Özellikle bu bölgede kayısının çok iyi adapte olduğunu görüyoruz. Bu ovada meyveciliği yaygınlaştırmamız gerekiyor." dedi.

İzmir'in verimli topraklar üzerine kurulduğunu anlatan Özen, kuru incirde ilk ihracatın 1984 yılında gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Geçen yıl İzmir'in tamamında 750 milyon liraya yakın tarımsal destekleme sağlandığını dile getiren Özen, "Küçük Menderes Havzası'na özgü 6 ilçemizde oluşturduğumuz ödüllü çiftçi toplantılarımızla bu sektöre olabildiğince destek veriyoruz. Üreticimizle yan yana duruyoruz ve üretmeye devam ediyoruz. Girdi maliyetlerindeki sorunu biliyoruz ama tarımı bekleyen bir diğer sorun ise kuraklıktır, suyla ilgili sorunlarımızdır. Organik tarımın doğduğu bu topraklarda organik tarımın daha büyüyerek gelişmesi en yakışanıdır." ifadelerini kullandı.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ise bölgede 12 ay tarım üretimi yapıldığını dile getirdi.

İlçenin tarım konusunda ülkenin önemli noktalarından birisi olduğuna işaret eden Aksoy, "Süt ürünlerinde, hayvancılıkta, patates, zeytin, incir gibi birçok üründe öndeyiz." diye konuştu.

Ödemiş'te kayısı ve incir yaygınlaşıyor
Ödemiş'te kayısı ve incir yaygınlaşıyor
Ödemiş'te kayısı ve incir yaygınlaşıyor
Ödemiş'te kayısı ve incir yaygınlaşıyor

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Kaynak: AA

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