Ödemiş Te Kazada 2 Yaralı
1 saat önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Erdi US (30) idaresindeki 35 ZTN 13 plakalı otomobil, Umurbey
Mahallesi'nde Ömer Sever'in (40) kullandığı 35 AN 241 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Servis
ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:07 Kaynak: AA
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