Ödemiş'te "Keçeden Modern Yansımalar" adlı sergi açıldı - Son Dakika

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Keçeden Modern Yansımalar" adlı sergi açıldı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'ndeki serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, keçeciliğin Yörük kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sanatçı Emine Keskin ise tarihi milattan önce 3. yüzyıla dayanan keçenin geçmişte birçok amaçla kullanıldığını hatırlattı.

Ev tekstili, giyim, aksesuar gibi keçeden üretilmiş 130 parça eserin yer aldığı sergi 10 gün açık kalacak.