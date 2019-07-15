Ödemiş'te keşkek ve fidan festivali
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde keşkek ve fidan festivali düzenlendi.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 03:40 Kaynak: AA
'in Ödemiş
ilçesinde keşkek ve fidan festivali düzenlendi.
Pirinççi Mahallesinde geleneksel olarak yapılan festivalin onuncusu, yörüklerin korteji ile başladı.
Ödemiş Pirinççi Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Kocakabak, mahallenin tanıtımına katkı sunan festivalin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu kaydetti.
Dans ve halk oyunları gösterisi sunuldu, konserler verildi.
Festivalin ağası olarak Mustafa Yalçınkaya seçildi. Festivale katılanlara keşkek ikram edildi.
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