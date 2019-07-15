Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te keşkek ve fidan festivali
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Ödemiş'te keşkek ve fidan festivali

7 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde keşkek ve fidan festivali düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde keşkek ve fidan festivali düzenlendi.
Pirinççi Mahallesinde geleneksel olarak yapılan festivalin onuncusu, yörüklerin korteji ile başladı.
Ödemiş Pirinççi Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Kocakabak, mahallenin tanıtımına katkı sunan festivalin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu kaydetti.
Dans ve halk oyunları gösterisi sunuldu, konserler verildi.
Festivalin ağası olarak Mustafa Yalçınkaya seçildi. Festivale katılanlara keşkek ikram edildi.
Ödemiş'te keşkek ve fidan festivali
Ödemiş, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 03:40 Kaynak: AA
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