Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te kestane festivali
Son Dakika Güncel Ödemiş'te kestane festivali

Ödemiş'te kestane festivali

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde kestane festivali düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde kestane festivali düzenlendi.

Ödemiş Belediyesinin katkılarıyla ilk kez düzenlenen etkinlikte katılımcılara, kestaneli pilav, kestane ve keşkek ikramı yapıldı.

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, yaptığı konuşmada, kestanenin bölge için önemli bir ürün olduğunu belirterek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise yerel yöneticiler olarak bölgede yetişen, patates, kestane, incir ve süt ürünlerini tanıtmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ödemiş'te kestane festivali

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kars'ta terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra 3 yolcuyu bıçakladı! İşte ilk görüntüler Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli HDP kongresinde skandal görüntüler: Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 18:37:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te kestane festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]