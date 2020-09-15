Ödemiş'te kıraathanede kan bağışı kampanyası - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kan bağışı gönüllüsü Mehmet Çetin, işlettiği kıraathanede Türk Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi.

Ordu Caddesindeki kıraathaneye gelen vatandaşlar, Kızılay görevlilerinin verdiği formları doldurduktan sonra kan bağışında bulundu.

Çetin, AA muhabirine düzenli olarak kan bağışı yaptığını, aynı zamanda işletmesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kampanyayı astığı afişler, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşımlar ve telefon mesajları ile duyurduğunu ifade eden Çetin, "Bu konuda çağrı yaptığım insanların da büyük bir çoğunluğu buna çok duyarlılar. Ben de kan bağışı yapanlardan içecek ücreti almıyorum. 900 kişiye ulaştım bu şeklide. Kan bağışında hedefim 10 bin kişiye ulaşmak." diye konuştu.

Kan bağışı yapanlardan Deniz Bardakçı da kan bağışının önemini bildiğini dile getirerek, destek olmak için kan verdiğini söyledi.