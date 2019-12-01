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Ödemiş'te klasik otomobil fuarı

6 saat önce

Murat 124 tutkunları Ödemiş'te Klasik Otomobil Fuarı düzenledi.

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Murat 124 tutkunları Ödemiş'te Klasik Otomobil Fuarı düzenledi. Salı pazarında gerçekleştirilen fuar, Ödemiş Belediyesi ve Küçük Menderesli Vosvosçuların katkıları ile gerçekleşti. Fuara İzmir ve çevresinden 100'e yakın Murat 124, Vosvos, Ford, Anadol gibi nostaljik aracın katıldığı bildirildi.


Ödemişli Murat 124 tutkunlarından fuar kurulu Başkanı Önder Odabaşı, bu yıl ilkini düzenledikleri Ödemiş Klasik Otomobil Fuarı'na katılımın kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Eski araç sevdası başka sevdalara benzemez. Bu bir tutkudur. Fuarımız ilk olmasına rağmen, İzmir, Aydın ve Manisa'dan da katılımcı arkadaşlarımız oldu. Fuarın bundan sonra daha da gelişmesini umuyoruz" diyerek tüm klasik araç sevdalılarını beklediklerini ifade etti. Küçük Menderesli Vosvosçular adına açıklama yapan Melih Erakyol da, "Ödemişli Murat 124 tutkunlarının düzenlemiş olduğu 1. Klasik Otomobil Fuarı'nda Vosvoslarımız ve Vosdostlarımızla birlikteyiz. Fuarımız, hem eski araç tutkunları için güzel bir etkinlik hem de Ödemiş'in tanıtımı için araç olmuştur. Katılan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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