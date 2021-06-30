İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan bir traktör, yol kenarındaki müstakil evin bahçe duvarını yıktı, sürücü yaralandı.
Nasuh Durmaz'ın (62) kullandığı 35 YHU 36 traktör, Ovakent Mahallesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki müstakil binanın bahçe duvarını yıktı.
Sürücü Durmaz, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bahçe duvarının yanı sıra evde de hasar oluştuğu gözlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te kontrolden çıkan traktör bir evin bahçe duvarını yıktı - Son Dakika