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Ödemiş'te kurtuluş şöleni - Son Dakika

Ödemiş'te kurtuluş şöleni

01.09.2021 10:26
Ödemiş'te kurtuluş şöleni, System.String[]

Tarihe İlkkurşun direnişiyle adını yazdıran Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Ödemiş'te kurtuluşun 99. yıl dönümü 10 gün boyunca kutlanacak

Bir yıllık aranın ardından Ödemiş Milli Fuarı'nın kapılarını açacağı kutlama programında 3-13 Eylül 2021 tarihleri arasında konserler, şenlikler, paneller, yarışma ve turnuvalar gibi çok sayıda etkinlik yer alıyor.

Bir yıl aranın ardından yeniden Milli Fuar

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde resmi tören Cuma günü saat 10.00'da Hükümet Meydanı'nda yapılacak. 11.00'da Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nde "Efelerin Ressamı" Mustafa Ali Kasap'ın "Ödemişli Efelerle Kurtuluşa" adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri gereği düzenlenemeyen Ödemiş Milli Fuarı, 37. kez kapılarını açacak. Ödemiş Milli Fuarı'nın açılış programı Cuma akşamı 19.00'da 125. Yıl Kültürpark karşısındaki fuar alanında yapılacak.

Bedia Akartürk ile türkü gecesi

Fuar açılışı sonrası 21.00'da Ödemişli ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, hemşehrilerine türkü ziyafeti çekecek. Bedia Akartürk ile türkü gecesine 125. Yıl Kültürpark ev sahipliği yapacak.

4 Eylül Cumartesi akşamı 20.00'da fuar alanındaki Ödemiş Belediyesi standında Ödemişli usta gazeteci Yüksel Balcı'nın üçüncü kitabı olan "Haberlerimden haberin olsun" kitabının tanıtımı yapılacak.

Cumartesi akşamı 125. Yıl Kültürpark'ta sahne Kent Orkestrası'nın olacak. Ödemişli sanatçılar şarkı ve türkülerini kurtuluş coşkusuyla seslendirecek.

Altın Kemerli Rahvan At Koşusu

5 Eylül Pazar günü atlar Ödemiş'in kurtuluşu için koşacak. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle İsmail Zeybek anısına düzenlenecek Altın Kemerli Rahvan At Koşusu Pazar günü 10.00'da Günlüce Mahallesi'ndeki rahvan at yarışı alanında gerçekleştirilecek.

6 Eylül Pazartesi akşamı 21.00'da Ödemiş Sanat Etkinlikleri Mecrası işbirliğiyle Park Kafe'de şiir ve müzik dinletisi düzenlenecek. Yasemin Hardal, Kader Kızılsal, Zarife Özcan, Selim Şahan ve Melih Uzunkol şiirleriyle kurtuluş heyecanına ortak olacak.

Ödemiş Belediyesi korolarından müzik şöleni

7 Eylül Salı akşamı Ödemiş Belediyesi bünyesindeki Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarının ortak konseriyle müzik şöleni devam edecek. 21.00'de başlayacak konserin adresi 125. Yıl Kültürpark olacak.

9 Eylül Perşembe akşamı 125. Yıl Kültürpark'ta Ödemiş'teki okulların müzik grupları sahne alacak. Sahnenin gençlerde olacağı etkinlik de 21.00'de başlayacak.

10 Eylül Cuma akşamüstü 17.00'de Tavşan Aranıyor adlı çocuk oyunu Ödemişli çocuklar için sahnelenecek. Salı Pazarı Parkı'ndaki gösteri İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılacak.

Kuvayı Milliye ve Milli Mücadele'ye ışık tutacak panel

10 Eylül Cuma günü 18.00'de 125. Yıl Kültürpark'ta düzenlenecek panelde Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Günver Güneş "Ödemiş'te Milli Mücadele" ve Araştırmacı Yazar Filiz Özcan da "Ödemiş'te Kuvayı Milliye ve Ali Orhan İlkkurşun" başlıklı sunumlarıyla Ödemişlilere bilgiler verecek.

21.00'de Ödemiş Belediyesi gitar kursu kursiyerlerinin konserine yine 125. Yıl Kültürpark ev sahipliği yapacak.

Kent merkezinden İlkkurşun'a bisiklet turu

Bisiklet kullanımının oldukça yaygın olduğu Ödemiş'te kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri 12 Eylül Pazar günü bisiklet turuyla sürecek. 17.30'da Hükümet Konağı önünden başlayacak bisiklet turu İlkkurşun Mahallesi'ndeki İlkkurşun Anıtı'nda son bulacak.

13 Eylül Pazartesi günü kutlamalar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mahalle Şenliği ile son bulacak. 125. Yıl Kültürpark'taki Mahalle Şenliği 20.00'de başlayacak.

Turnuvalarla spor dolu akşamlar

Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri basketbol ve voleybolda birbirinden heyecanlı maçlara da sahne olacak. 39. Sokak Basketbolu Turnuvası 2-5 Eylül tarihleri arasında Salı Pazarı Parkı'ndaki basketbol sahasında yapılacak. 2 Eylül Perşembe akşamı başlayacak turnuvanın final maçları ve ödül töreni 5 Eylül Pazar akşamı 20.00'de gerçekleştirilecek.

Ödemiş Belediyesi, Kültürpark, Milli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ödemiş'te kurtuluş şöleni - Son Dakika


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