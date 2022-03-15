Ödemiş'te kuyumcudan çeyrek altın çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ödemiş'te kuyumcudan çeyrek altın çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

15.03.2022 21:16
Ödemiş'te kuyumcudan çeyrek altın çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kuyumcudan çeyrek altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kuyumcudan çeyrek altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Saraçoğlu Caddesindeki bir kuyumcuya giren E.K. (27) bir çeyrek altın satın almak istediğini söyledi.

Altını alan ve parasını dışardaki motosikletinde unuttuğunu söyleyen E.K, dükkandan çıkarak B.D'nin (32) kullandığı motosikletle uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, E.K. ve B.D'yi bir kıraathanede yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinde, çaldıkları altını başka bir kuyumcuda bozdurduklarını söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

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Ödemiş, Polis, İzmir, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ödemiş'te kuyumcudan çeyrek altın çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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