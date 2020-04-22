Ödemiş'te limon tuzu paketine gizlenmiş uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu ile mücadele konusunda ilçede yapılan uygulamalar sırasında şüpheli K.Ç'nin üst aramasında, 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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