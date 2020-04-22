Ödemiş'te limon tuzu paketine gizlenmiş uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, limon tuzu paketine gizlediği 134 gram metamfetamin ile yakalanan zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
E.S'nin yönetimindeki otomobil, Gölcük mevkisinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, limon tuzu paketlerinde gizlenmiş 134 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
66 uyuşturucu hap ile yakalandı
Uyuşturucu ile mücadele konusunda ilçede yapılan uygulamalar sırasında şüpheli K.Ç'nin üst aramasında, 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.