Ödemiş'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralı
21 dakika önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğul yaralandı.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğul yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş'ten Kiraz
istikametine giden Halil Güllü
yönetimindeki 35 AAE 060 plakalı minibüs ile Beydağ
istikametinden Ödemiş istikametine dönen Hüseyin Önder
(25) yönetimindeki 03 DA 755 otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan babası Alim Önder (45) yaralandı.
Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:24 Kaynak: AA
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