Ödemiş'te motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi Beşgöz Caddesi'nde 2 motosikletin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin daha önce Hürriyet Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığına karışıp yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan G.Ş. ile Y.K. olduğunu belirledi. zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.