Ödemiş'te Mustafa Kemal Atatürk için Kur'an-ı Kerim okundu - Son Dakika

MHP Ödemiş İlçe Teşkilatı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü nedeniyle Kur'an-ı Kerim okuttu ve lokma hayrı yaptı.

MHP Ödemiş İlçe Başkanı Oktay Akıllı, yaptığı açıklamada, Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı kurtuluş mücadelesinin bugün bölgesinde güçlü, kararlı ve hedefleri olan büyük Türkiye hedefiyle sürdüğünü belirterek, Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle andığını söyledi.

Akıllı, vefatının 82. yıl dönümünde Atatürk için Kur'an-ı Kerim okuttuklarını ve lokma hayrı yaptıklarını sözlerine ekledi.