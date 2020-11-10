Ödemiş'te Mustafa Kemal Atatürk için Kur'an-ı Kerim okundu - Son Dakika

Ödemiş'te Mustafa Kemal Atatürk için Kur'an-ı Kerim okundu
10.11.2020 17:11
MHP Ödemiş İlçe Teşkilatı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü nedeniyle Kur'an-ı Kerim okuttu ve lokma hayrı yaptı.
MHP Ödemiş İlçe Teşkilatı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü nedeniyle Kur'an-ı Kerim okuttu ve lokma hayrı yaptı.
MHP Ödemiş İlçe Başkanı Oktay Akıllı, yaptığı açıklamada, Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı kurtuluş mücadelesinin bugün bölgesinde güçlü, kararlı ve hedefleri olan büyük Türkiye hedefiyle sürdüğünü belirterek, Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle andığını söyledi.
Akıllı, vefatının 82. yıl dönümünde Atatürk için Kur'an-ı Kerim okuttuklarını ve lokma hayrı yaptıklarını sözlerine ekledi.
Son Dakika Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi Çimento kamyonunun kağıt gibi ezdiği minibüsten şoför, mucize eseri çıktı Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler