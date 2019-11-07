Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te öğrenciler lösemiye dikkati çekmek için yürüdü
Son Dakika Güncel Ödemiş'te öğrenciler lösemiye dikkati çekmek için yürüdü

Ödemiş'te öğrenciler lösemiye dikkati çekmek için yürüdü

7 saat önce

Ödemiş Ortaokulu öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ödemiş'te öğrenciler lösemiye dikkati çekmek için yürüdü, System.String[]

Ödemiş Ortaokulu öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

"Lösemiye Karşı Hepimiz Kardeşiz" sloganıyla Gazi Bulvarı'nda başlayan yürüyüş Saraçoğlu Caddesi'nde sona erdi.

Yürüyüş sırasında Ödemişliler de öğrencilere alkışlarıyla destek verdi.

Etkinliğin ardından Ödemiş Devlet Hastanesinde çocuklara lösemi hakkında bilgilendirme semineri verildi.

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğitim camiası olarak okullarımızda eğitimin yanında toplumsal konulara dikkati çekmeye çalışıyoruz. Bunun dışında halkımızda bir bilinç, duyarlılık ve farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz." dedi.

Gazi Bulvarı, Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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