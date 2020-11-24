Ödemiş'te Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Ödemiş ilçesinde 24 Kasım Öğretmen Günü kutlandı.
Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törene, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Türkçe Öğretmeni Derya Hoşgören, günün önem ve anlamına ilişkin konuşma yaptı.
Törenin son bölümünde öğrenciler tarafından şiir okundu.
- Kaynak: AA
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