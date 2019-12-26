Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasına devam edildi - Son Dakika

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Bugün görülen 10'uncu duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017'de meydana gelen olayda, 3 yıldır görev yaptığı okuldaki odasında, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Okul müdürü Ayhan Kökmen'in göğsüne doğru ateşlenen fişekten birinin domuz kurşunu olduğu ortaya çıktı. Jandarma , olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan B.Y.'yi gözaltına aldı. Tutuklanan öğrenciler İ.P. ve arkadaşı U.Y. ile azmettirici olmakla suçlanan U.Y.'nin babası B.Y. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca başka iki öğrenci de aynı davada yardım ve yataklık suçundan sanık olarak yer aldı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 10'uncu duruşması bugün görüldü. Sanıklardan İ.P., arkadaşı U.Y. ve B.Y., duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen ve yakınları da duruşmada hazır bulundu. Kapalı oturumla yapılan duruşmada bazı tanıklar dinlenirken, mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı 27 Şubat 2020'ye erteledi.

'OLAYIN PLANLANDIĞI YÖNÜNDE İDDİALAR VAR'

Duruşmadan sonra açıklama yapan müşteki avukatı Süleyman Coşkun, "Yaklaşık iki yıl önce vefat eden Ayhan Kökmen hocamızın açılmış olan davanın 10'uncu duruşması yapıldı. Yaklaşık 1,5 yıldır dava sürüyor. Davanın sonlarına doğru yaklaşmış durumdayız. Tanıklar daha önceden dinlenmişti. Dosyanın tüm sanıkları ve suça sürüklenen çocukları daha önce dinlenmişti. Şimdi de dosyadaki görüntü kayıtlarının Adli Tıp Kurumu'na netleştirilmesi sanıklarla ve suça sürüklenen çocuklarla eşleştirilmesi için gönderilmişti. Ayrıca sanıklardan elde edilen cep telefonlarındaki mesaj ve konuşma kayıtlarının incelenmeye alındı. Bu anlamda iki rapor beklenmekteydi. Bu raporlardan birincisi geldi. Rapora göre Kızılcaavlu köyünün meydanındaki güvenlik kamerasında olaydan bir gün önce akşam çekilen görüntülerde bu olayın planlandığı yönünde iddialar var. Bizde bunun düşüncesindeyiz. Bu görüntülerle ilgili yapılan çalışmalarda görüntülerin çözünürlüğün düşük olması pikselin düşük olması nedeniyle bir eşleştirme yapılamayacağı belirtilmiş. Mahkeme bir dahaki celsede bu görüntüleri duruşmada izlemeye karar verdi. Diğer beklenen cep telefonlarına ilişkin rapor ise gelmedi" dedi.