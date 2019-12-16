Ödemiş'te öldürülen okul müdürü, ölümünün ikinci yılında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemiş'te öldürülen okul müdürü, ölümünün ikinci yılında anıldı - Son Dakika

Ödemiş'te öldürülen okul müdürü, ölümünün ikinci yılında anıldı

6 saat önce

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen, vefatının ikinci yılında düzenlenen programla anıldı.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen, vefatının ikinci yılında düzenlenen programla anıldı.

Eğitim Bir-Sen tarafından Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde, dua edildi.

Eğitim Bir-Sen Ödemiş İlçe Başkanı Mahmut Altay, Kökmen'in toplumun her kesimince sevilen bir şahsiyet olduğunu kaydederek, "Ayhan Kökmen hepimizin ortak acısıdır. Bu tür acıların, şiddetin bu topraklarda son bulması için toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir." diye konuştu.

Kökmen'in eşi Öğretmen Ayfer Ümmü Kökmen, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Kökmen, "Şehitler ölmez ve eğitim de hiçbir zaman durmaz. Eşim Ayhan Kökmen, her zaman eğitim verdiği çocukları için canını verecek bir insandı." ifadelerini kullandı.

Törene Ayfer Ümmü Kökmen, oğulları Egehan ve Doğukan Kökmen'in yanı sıra Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve öğretmenler katıldı.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitmiş, pompalı tüfekle açılan ateşle yaralanan Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede öğrencilerle azmettirdiği gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ödemiş'te öldürülen okul müdürü, ölümünün ikinci yılında anıldı

Kaymakçı, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendisine küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü
Eşi ile kendisine küfrettiğini iddia etti, önceden polise şikayet ettiği şahsı sokak ortasında tüfekle öldürdü Mersin toroslar zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimi Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü

Son Dakika Haberleri
01:20 Katar Emiri ile ABD Başkanı telefonda görüştü - Son Dakika
01:13 Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası - Son Dakika
01:10 Kahramankazan'da ASKİ su borusu patladı - Son Dakika
01:00 Emre Altuğ, sanat hayatının 20. yılını konserle kutladı - Son Dakika
00:54 "İsrail, doğal gaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır" iddiası - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 01:23:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ödemiş'te öldürülen okul müdürü, ölümünün ikinci yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]