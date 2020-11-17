Ödemiş'te otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Ödemiş'te otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

İzmir'den Ödemiş istikametine giden idaresindeki Elçin O. 35 D 2508 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Muhsin O. (59) yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Muhsin O. ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan Elçin O. ile Muhsin O'nun akraba olduğu öğrenildi. ???????