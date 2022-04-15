Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

15.04.2022 08:36
Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yeniköy Mahallesi'nde Süleyman Aydın yönetimindeki 35 ALJ 817 plakalı otomobil ile İsmail Aydın'ın kullandığı 35 SAJ 46 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Süleyman Aydın yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Süleyman Aydın, Otomobil, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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