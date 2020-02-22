Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı - Son Dakika

Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

10 dakika önce

Ödemiş'te otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ödemiş'te otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Süleyman Demirel Mahallesi Şehit Adnan Menderes Bulvarında Mehmet A'nın kullandığı 35 ZRH 56 plakalı otomobille, Hilmi Dedebaş (19) yönetimindeki 35 ZMJ 25 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Menderes, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:32 Kaynak: AA
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