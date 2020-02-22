Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı - Son Dakika

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Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
10 dakika önce
Ödemiş'te otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:32 Kaynak: AA
Ödemiş'te otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Süleyman Demirel Mahallesi Şehit Adnan Menderes Bulvarında Mehmet A'nın kullandığı 35 ZRH 56 plakalı otomobille, Hilmi Dedebaş (19) yönetimindeki 35 ZMJ 25 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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