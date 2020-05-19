Ödemiş'te papaz eriği bereketi - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesinde papaz eriği hasadı devam ediyor.

Bölgede yetiştirilen ve bu yıl iyi bir rekoltenin yakalandığı papaz erikleri Raşit Şen Pazaryerinden ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Mahallenin belde statüsünde olduğu dönemde belediye başkanlığını yapan Halil Güler, yaptığı açıklamada Kaymakçı'nın yılın 4 mevsimi üretim yapılan bir yer olduğunu, bugünlerde de erik hareketliliğinin görüldüğünü ifade etti.

Pazar yerine günde günde 100 - 150 ton papaz eriği geldiğinini kaydeden Güler, "Bu yıl erik rekoltesi üreticinin yüzünü güldürdü" dedi.

Erik üreticilerinden Halil İbrahim Öztürk de mahallede yaklaşık 300 üreticinin papaz eriği ürettiğini, ürünlerin tüm Türkiye'ye gönderildiğini ifade etti.