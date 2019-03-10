Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Patates 5, Soğan 7 Lira

Ödemiş'te Patates 5, Soğan 7 Lira

1 saat önce

İzmir'in tarım bahçesi olarak bilinen Küçükmenderes Havzasında patates fiyatları pazarda 5 liraya yükseldi.

Ödemiş'te Patates 5, Soğan 7 Lira, System.String[]
İzmir'in tarım bahçesi olarak bilinen Küçükmenderes Havzasında patates fiyatları pazarda 5 liraya yükseldi. Tarlada 4 lira civarında seyreden patates fiyatlarının, söküm ve dikim çalışmalarının devam ettiği mart ayı boyunca fiyatların daha da artması bekleniyor.

Patates üreticisi İsmail Halıcıoğlu, mart ortası itibarı ile patates tarlalarındaki söküm çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Halıcıoğlu, sökümlerin mart sonuna kadar süreceğini söyleyerek, "Artık tarlalardaki patates sökümlerinin sonuna yaklaşıyoruz. Piyasada patates bulmak zorlaştı. Üretici peşin para olmadan satış yapmıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan çek ve senet alışverişleri çok sayıda üreticinin canını yakmıştı. Maliyetler arttı. Patates tarlada kalmadı denecek kadar azaldı. Dolayısıyla ürün değerlendi. Bu yüzden fiyatlarda da artış gözleniyor" dedi.

İzmir'de ucuzluğu ve kalitesi ile bilinen Ödemiş'in pazarında da patates tezgahlarında fiyatların 5 TL olduğu gözlenirken, soğan fiyatları da 7 lira. Pazarcı Ali Şekerci, tüketicinin fiyatlardan şikayet ettiğini fakat kendilerinin de ucuza almadıklarını söyledi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:38 Kaynak: İHA

patates fiyatları, Ödemiş, İzmir, Ekonomi
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