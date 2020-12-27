Ödemiş'te kış patatesi hasadı sürüyor - Son Dakika

Ödemiş'te kış patatesi hasadı sürüyor

27.12.2020 14:13

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan üreticiler, patates tarlalarında hasada devam etti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan üreticiler, patates tarlalarında hasada devam etti.

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, AA muhabirine bölgede "kış patatesi" hasadının sürdüğünü, ancak rekoltenin istenen düzeyde olmadığını kaydetti.

Kocaağa, "Bu durum havaların çok kurak geçmesinden kaynaklanmaktadır. Yaşadığımız sıkıntıdan hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz memnun değil. Önümüzdeki sezonda havaların yağışlı ve bereketli geçmesini, ayrıca bölgemizin en önemli ürünü olan patates rekoltesinin daha üst seviyelere çıkmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödemişli patates üreticilerinden Mustafa Karagül de patatesin ilçenin en önemli ürünleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

Kısıtlamanın uygulandığı cumartesi ve pazar günlerinde de çalışmaya devam ettiklerini belirten Karagül, 2 gün boyunca ilçe merkez ve mahallelerinde patates hasadı yoğunluğu yaşandığını aktardı.

Ödemiş'te kış patatesi hasadı sürüyor
Ödemiş'te kış patatesi hasadı sürüyor
Ödemiş'te kış patatesi hasadı sürüyor
Ödemiş'te kış patatesi hasadı sürüyor

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ödemiş'te kış patatesi hasadı sürüyor - Son Dakika


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