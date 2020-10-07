Ödemiş'te pazaryerlerine pandemi düzenlemesi - Son Dakika

Ödemiş'te pazaryerlerine pandemi düzenlemesi

07.10.2020 13:10
Ödemiş'te pazaryerlerine pandemi düzenlemesi, System.String[]

Ödemiş ilçesinde, dünyayı etkisine alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alternatif pazaryerleri oluşturuluyor.

Ödemiş ilçesinde, dünyayı etkisine alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alternatif pazaryerleri oluşturuluyor.

İlçe merkezinde cumartesi günleri kurulan büyük pazarın yükünü hafifletmek için Zafer Mahallesi'nde kurulmaya başlayan yeni pazar yerinin ardından Tekstil Mahallesinde de pazar kurulması konusunda oda başkanları ve muhtarlarla görüşme yapıldı. Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, Gıda Maddeleri Odası Başkanı Hülya Çavuş, Terziler Odası Başkanı Hüseyin Döner, Zafer Mahallesi Muhtarı Mehmet Karaceviz, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Recep Yeşiltaş, Zabıta Müdürü Ali Palamut'un yer aldığı heyet, tekstil mevkiinde incelemelerde bulundu.

Belediye başkan yardımcısı Özay Kaptan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusundaki taleplerini, ilgili sivil toplum örgütleri işbirliği ile çözüm bulmaya çalışıyoruz. Cumartesi dışında, kent merkezindeki her bölgenin ihtiyacını karşılayacak, farklı günlerde semt pazarları kuruluyor. Pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak, Tekstil mevkiinde pazaryeri oluşturulması konusunda çalışmalara başladık. Yaptığımız incelemelerde 1350 Sokak'taki alan uygun bulundu. Müracaatlar 1 Aralık 2020 tarihine kadar zabıta müdürlüğümüz tarafından alınacaktır" dedi. - İZMİR

Ödemiş'te pazaryerlerine pandemi düzenlemesi

Koronavirüs, Cumartesi, Zabıta, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ödemiş'te pazaryerlerine pandemi düzenlemesi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in doktoru: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var Masumlar Apartmanı'nın başrolü Birkan Sokullu, sevgilisiyle görüntülendi Fenerbahçe, Perotti ile maç başı ücrete dayalı anlaştı İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi Baba mirası ağacı kesmeye kıyamadı, 8 yıldır evinin içerisinde ağaçla yaşıyor
Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz         
12:28
İBB binasına protesto için giden minibüsçüleri polis ekipleri durdurdu İBB binasına protesto için giden minibüsçüleri polis ekipleri durdurdu         
11:57
Rusya seyir füzesi fırlattı! Putin gövde gösterisini Rusya seyir füzesi fırlattı! Putin gövde gösterisini "Büyük bir olay" sözleriyle yorumladı         
11:22
Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor         
11:14
Dert dinlemekten bıkan kadın esnaf, dükkanına 'Dert tarifesi' astı Dert dinlemekten bıkan kadın esnaf, dükkanına 'Dert tarifesi' astı         
10:54
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış         
09:57
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı         
09:28
Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti         
09:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Denetim için sokağa inen valiyi karşılarında gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı Denetim için sokağa inen valiyi karşılarında gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı         
07:56
MasterChef Türkiye'de tabağını yetiştiremeyen takım kaptanı şefler tarafından azarlanınca gözyaşlarına boğuldu MasterChef Türkiye'de tabağını yetiştiremeyen takım kaptanı şefler tarafından azarlanınca gözyaşlarına boğuldu         
07:24
Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor         
19:48
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi         
18:31
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü? Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü?         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 13:32:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ödemiş'te pazaryerlerine pandemi düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei