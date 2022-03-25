ÖDEMİŞ'TE POLİSTEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI - Son Dakika
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ÖDEMİŞ'TE POLİSTEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI

25.03.2022 23:05

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri dron destekli huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri dron destekli huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik, Asayiş, Trafik, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Oganize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Umurbey ve Emmioğlu mahallelerinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Dron destekli yapılan uygulamada 100 araç kontrol edildi, dört kıraathane denetlenirken 250 şüpheli kişinin de Genel Bilgi Toplama sorgusu (GBT) yapıldı. (DHA)

ÖDEMİŞ'TE POLİSTEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI
ÖDEMİŞ'TE POLİSTEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI
ÖDEMİŞ'TE POLİSTEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ödemiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖDEMİŞ'TE POLİSTEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖDEMİŞ'TE POLİSTEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI - Son Dakika
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