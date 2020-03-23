Ödemiş'te pompalı tüfekle iş yerine ateş eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Akıncılar Mahallesi Gazi Caddesi yolu üzerindeki iş yerine yapılan saldırı sonrasında çalışma yapan polis, İ.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ortağı L.Ç'ye ait iş yerine ateş ettiği, mal paylaşımı konusunda bir takım anlaşmazlıklar yaşadığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. tutuklandı.