Ödemiş'te rahvan atlar yarıştı

İzmir 'in Ödemiş ilçesinde, Yunan işgaline karşı ilk yerel ve örgütlü halk direnişi hareketi olarak da anılan silahlı direnişin 103. yıl dönümü nedeniyle rahvan at yarışları düzenlendi.

Kaynak: AA

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