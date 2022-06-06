Ödemiş'te rahvan atlar yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Ödemiş'te rahvan atlar yarıştı

06.06.2022 10:18

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Yunan işgaline karşı ilk yerel ve örgütlü halk direnişi hareketi olarak da anılan silahlı direnişin 103. yıl dönümü nedeniyle rahvan at yarışları düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Yunan işgaline karşı ilk yerel ve örgütlü halk direnişi hareketi olarak da anılan silahlı direnişin 103. yıl dönümü nedeniyle rahvan at yarışları düzenlendi.

Ödemiş Belediyesince Günlüce Mahallesi'ndeki Ata Sporları Yarış ve Oyun Alanı'nda gerçekleştirilen "İlk Kurşun Rahvan At Koşusu"na 104 rahvan at katıldı.

Program öncesi dua edildi, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yarışmalarda 12 ayrı kategoride dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi.

Etkinliğe Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz ve diğer ilgililer katıldı.

Ödemiş'te rahvan atlar yarıştı
Ödemiş'te rahvan atlar yarıştı
Ödemiş'te rahvan atlar yarıştı
Ödemiş'te rahvan atlar yarıştı

YORUMLAR
500
Ünye'de 'Rahvan At Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu Ünye'de 'Rahvan At Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu Ödemiş'te Yunan işgaline karşı ilk direnişin yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi Ödemiş'te Yunan işgaline karşı ilk direnişin yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'te rahvan atlar yarıştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 12:55:13. #1.12#
SON DAKİKA: Ödemiş'te rahvan atlar yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement