Ödemiş'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş İlçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, ekili araziler su altında kaldı.

Birgi ve Büyükavulcuk mahallerinde etkili olan sağanak sonucu Birgi Çayı taştı.

Çayın taşması nedeniyle Büyükavulcuk Mahallesi'ndeki bazı yollarda su birikintileri oluşurken, ekili araziler su altında kaldı.

Mezarlık mevkisinde yolda mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesine bağlı ekipler iş makinalarıyla su birikintilerini tahliye etti.

Mahalle sakinlerinden Halil Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yağmurla Birgi Çayı taştı. Yağmurun etkili olduğu Büyükavulcuk Mahallemizde bazı araçlar yolda su birikintilerinden dolayı mahsur kaldı. Araçlar ancak çekici yardımıyla çıkarılabildi. Tarlalarımızda ekili mısır ve bazı ürünler zarar gördü. Yağmur bölgemizde hiç bu kadar etkili olmamıştı." dedi.