Ödemiş'te sağlık bilimleri fakültesi eğitime açılacak - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulunun sağlık bilimleri fakültesine dönüşeceğini bildirdi.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık yüksekokulunun fakülteye dönüşmesini uzun süredir takip ettiklerini ve hayata geçmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bu dönüşümün Ödemiş ve Küçükmenderes havzasına büyük katkı sunacağını kaydeden Dağ, şunları ifade etti:

"Bugüne kadar sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve özellikle pandemi sürecinde bunun her zamankinden daha fazla önemli olduğunu gördük. Bu salgında Türkiye sağlık altyapısındaki başarısı ile tüm dünyanın takdirini kazanmış ve bu alanda örnek ülke olmuştur. Ödemiş'e açılacak sağlık fakültesi de sağlık yatırımlarımızın bir devamı niteliğindedir. Bunun yanında açılacak fakültenin Ödemiş'e büyük bir canlılık ve hareketlilik getireceğine; bölgenin istihdamına ve ekonomik gelişimine katkı sunacağına inanıyorum. İlerleyen süreçte Ödemiş'in Küçükmenderes bölgesinin sağlık merkezi konumuna geleceğini düşünüyorum."