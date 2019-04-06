Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Saman Deposunda Yangın

Ödemiş'te Saman Deposunda Yangın

49 dakika önce

Ödemiş'te bir hayvan damı yanındaki saman deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Ödemiş'te Saman Deposunda Yangın, System.String[]
Ödemiş'te bir hayvan damı yanındaki saman deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Bengisu Mahallesinde Mehmet Eşme'ye ait bahçe evinde hayvan
damı yanında bulunan saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın
çıktı.

İzmir Büyükşehir
Belediyesine bağlı 3 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:21 Kaynak: AA

Eşme, Ödemiş, Güncel
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