Ödemiş'te Saman Deposunda Yangın
49 dakika önce
Ödemiş'te bir hayvan damı yanındaki saman deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Ödemiş
'te bir hayvan damı yanındaki saman deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Bengisu Mahallesinde Mehmet Eşme
'ye ait bahçe evinde hayvan
damı yanında bulunan saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın
çıktı. İzmir
Büyükşehir
Belediyesine bağlı 3 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:21 Kaynak: AA
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