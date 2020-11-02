Ödemiş'te saman yüklü tır yandı - Son Dakika

Balcı'nın çağrısı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü. Tır, kullanılamaz hale geldi.

Tırdan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü Balcı araçtan hemen uzaklaştı.

Alınan bilgiye göre Ali Balcı yönetimindeki saman yüklü 45 ADG 747 plakalı tır, Zafer Mahallesi Tekstil Mevkisi'nde yanmaya başladı.

İzmir 'in Ödemiş ilçesinde saman yüklü bir tır, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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