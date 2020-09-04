Ödemiş'te şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletiyle şarampole yuvarlanan sürücü yaralandı.
Ödemiş'ten Ovakent Mahallesi yönüne giden Ali Eker yönetimindeki 35 Z 6189 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Yaralanan sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın yola dökülmüş motor yağından kaynaklanmış olabileceği öne sürülürken, iddiaya ilişkin bir traktör sürücüsünün ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:03 - Kaynak: AA
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