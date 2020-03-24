Ödemiş'te sendika temsilcileri, sağlık çalışanlarına destek verdi - Son Dakika
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Ödemiş'te sendika temsilcileri, sağlık çalışanlarına destek verdi

6 saat önce

Ödemiş'te sağlık çalışanları için bir araya gelen sendika temsilcileri, çalışanlara destek oldu.

Ödemiş'te sağlık çalışanları için bir araya gelen sendika temsilcileri, çalışanlara destek oldu.

Ödemiş Devlet Hastanesi önünde toplanan gruptan Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcisi Oğuz Sezer, yaptığı konuşmada, herkesin sağlık çalışanlarının yanında olduğunu belirterek, "Başkalarının dertleriyle dertlenen, kişisel işlerini mesleki ve toplumsal sorunları hep bir adım gerisinde tutan bütün sağlık çalışanlarına minnettarlarımızı sunuyoruz." dedi.

Eğitim-İş İlçe temsilcisi Rıza Gürbüz de sağlık çalışanlarının "önce insan" ilkesiyle çalıştığını hatırlatarak, sağlık çalışanlarının verdiği mücadelenin her türlü alkışın üzerinde olduğunu söyledi.

Eğitim-Sen İlçe Temsilcisi Tayfun Bengi de koronavirüsten kurtulmanın sağlık çalışanlarını tüm sağlık personelinin güvenli bir çalışma ortamında mücadelesi sonucunda kazanmamız mümkündür. Ödemiş halkı da evinde kalarak bu sürece destek olacaktır." ifadelerinde bulundu.

Ödemiş'te sendika temsilcileri, sağlık çalışanlarına destek verdi

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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:48 Kaynak: AA

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