İzmir'de serada Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
İzmir'de serada Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

İzmir'de serada Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

09.02.2021 22:21

İzmir'in Ödemiş ilçesinde örtü altı serada Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde örtü altı serada Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir bahçede Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, örtü altı serada yetiştirilen 663 kök Hint keneviri ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Hint Keneviri, Narkotik, Ödemiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de serada Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
22:03 Kılıçdaroğlu'nun tatil iddialarına CHP'den yalanlama
21:59 CHP'den Kılıçdaroğlu'nun 5 günlük tatilini lüks villada geçirdiği iddialarına yalanlama
21:11 Bitlis Hizan ilçesinde 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
21:09 Bitlis'in Hizan ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
21:02 Ölümü Fransa'yı karıştırmıştı! Nahel'in ailesinden ilk açıklama geldi!
20:58 Fransa'da olayların başlamasına neden olan gencin babaannesinden sükunet çağrısı
20:49 İsveç Dışişleri Bakanlığı, Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasını Kınadı
20:45 İsveç, tepkilerin ardından Kur'an-ı Kerim yakılmasını günler sonra kınadı
20:19 Disney Plus, Ermeni lobisinin çağrısı sonrası Atatürk dizisinin iptal edildiği iddialarına yanıt verdi
20:15 Disney Plus, Ermeni lobisinin çağrısı sonrası Atatürk dizisinin iptal edildiği iddialarına yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 22:21:02. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de serada Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement