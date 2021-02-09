İzmir'de serada Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde örtü altı serada Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir bahçede Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, örtü altı serada yetiştirilen 663 kök Hint keneviri ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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