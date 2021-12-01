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Ödemiş'te sevimli dostlar için yoğun mesai - Son Dakika

Ödemiş'te sevimli dostlar için yoğun mesai

01.12.2021 14:57
Ödemiş'te sevimli dostlar için yoğun mesai

Ödemiş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokakta yaşayan hayvanları korumak ve kontrollü olarak tedavilerini gerçekleştirmek yoğun mesaisini sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle Ödemiş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yılın ilk 11 ayında 2 bin 777 adet operasyon gerçekleştirildi.

Dört ilçeye hizmet veriyor

Ödemiş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kentteki kedi ve köpeklerin kısırlaştırma, aşılama ve gerekli tıbbi müdahaleleri için çalışmalarını yüksek bir tempoyla sürdürüyor. Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Ödemiş Belediyesi bünyesindeki iki veteriner hekimin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen iki veteriner hekim de görev alıyor. Can dostlarımız için imza atılan örnek işbirliğiyle Ödemiş'in 99 mahallesinin yanı sıra Kiraz, Beydağ ve Bayındır'dan kısırlaştırma, aşılama ve tedavi amacıyla getirilen sevimli dostların operasyonları da yapılıyor.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Ödemiş Belediyesi'nin yükümlülükleri arasında yer alan sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi ve sahiplendirilenlerin kayıt altına alınması işlemleri yer alıyor. Ayrıca aynı kanun ile sokak hayvanlarının alındığı ortama geri bırakılması zorunluluğu bulunuyor.

Rekora koşuyor!

Yeniceköy Mahallesi Alanlar Mevkii'ndeki 6 bin metrekarelik bakımevinde 2010 yılında hizmetlerine başlayan Ödemiş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2015 yılında 401, 2018 yılında 460, 2019 yılında 332, 2020 yılında 1247 operasyonun ardından 2021 yılında rekora koşuyor. Yılın ilk 11 ayında 2 bin 777 operasyonun yapıldığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bu operasyonların 1478'i Ödemiş'in mahallelerinden ekiplerce alınan köpek ve kedilere uygulandı.

Giderek yükselen grafiğiyle İzmir'de örnek gösterilen ve geçmişte ödüllere de layık görülen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yoğun çalışmaların yanı sıra zaman zaman ekipler şehir içine gelen yaban hayvanlarının yeniden yaşam ortamlarına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğiyle de ortak operasyonlar gerçekleştiriyor.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Bizim sevimli dostlarımıza olan sevgimiz ve ilgimiz sadece istatistiklerden, rakamlardan ibaret değil. Alanında uzman olan personellerimiz darda olan her canlının yardımına koşuyor. Vatandaşlarımızdan gelen çağrılara en kısa sürede müdahale edilirken tüm iş ve işlemler 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun şekilde yapılıyor. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi gibi işlemler sonrası kanun gereği hayvanlar alındıkları noktaya bırakılıyor.

Biz, her ne kadar doğamızın eşsiz parçası olan hayvanlarımızın daha iyi koşullarda, sağlıkla yaşamaları için gerekli şartları tahsis etmeye çalışıyor olsak da bu alandaki toplumsal bilincin sağlam temeller üzerinde gelişmesi önemli. Çocuklarımıza erken yaşlardan itibaren hayvan sevgisinin aşılanması için her yaştan öğrencilerimizi barınağımızda ağırlamak bizim için de mutluluk oluyor.

Kurulduğu günden bu yana 7 bin 406 operasyonun yapıldığı hayvan barınağımızla, zaman mefhumu göz etmeksizin 99 mahallenin tamamında çağrılara koşan, zor durumdaki hayvanlarımıza şifa vermeyen çalışan ekiplerimizle özverili şekilde bu alandaki faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Sahada sevgisi, emeği ve enerjisiyle var olan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum.

"Sahiplenelim, sahiplendirelim"

Bizlere emanet olan canlarımıza sahip çıkmayı bir görev olarak bilirken tüm hemşehrilerimizin de aynı sevgiyle can dostlarımızın yanında olacağına, bu alandaki özverili çalışmalarımıza destek vereceklerine yürekten inanıyorum. Kentimizin sokaklarında yaşayan, barınağımızda konuk ettiğimiz can dostlarımızı sıcak bir yuvaya kavuşturmak üzere sahiplenme ve sahiplendirme çağrımızı da yineliyorum. Yaklaşan kara kış günlerinde de sevimli dostlarımız için bir kap su ve bir kap mamayı eksik etmeyelim" dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ödemiş'te sevimli dostlar için yoğun mesai - Son Dakika


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