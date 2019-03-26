Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Ödemiş'te Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Ödemiş'te Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde otomobilde bulunan Tayfun Çoban (28) silahlı saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralanan Çoban'ı, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak A.İ. ve M.K'yi gözaltına alırken, bir kişinin de arandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:04 Kaynak: AA

Umurbey, İzmir, Ödemiş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seyir Halindeki Otomobile Pompalı Saldırı; Sürücü Ağır Yaralı Genç Adam, Kuzeni Tarafından Sokak Ortasında Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Sert Tepki: Nasıl Oluyor da İsrail'e Peşkeş Çekebiliyorsun!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 00:33:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]