Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te sokak basketbolu heyecanı
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Ödemiş'te sokak basketbolu heyecanı

44 dakika önce

İzmir'de, Ödemiş Belediyesinin organize ettiği spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen 37. Sokak Basketbol Turnuvası sona erdi.

Ödemiş'te sokak basketbolu heyecanı, System.String[]
İzmir'de, Ödemiş Belediyesinin organize ettiği spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen 37. Sokak Basketbol Turnuvası sona erdi. Turnuvada, beş gün boyunca kıyasıya mücadele eden takımların şampiyonları belli oldu.

Ödemiş ilçesinde, Salı Pazarı Parkı'nda düzenlenen 37. Sokak Basketbol Turnuvasında bu dönem 28 takım yer aldı. Final karşılaşmaları ve ödül töreninin ardından turnuva son buldu. Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in katılımıyla gerçekleşen turnuvada renkli görüntüler vardı. Başkan Eriş, yaptığı konuşmada, "Centilmence karşılaşmalar oldu. Çok güzel oyunlar ve smaçlar izledik. Hepinizi tek tek kutluyorum. Gençlerimize sporun her dalını teşvik etmek amacıyla aktiviteler düzenliyoruz. 37.'si yapılan sokak basketbol turnuvası da bunlardan biri. Sonbaharda yapılacak turnuvada katılımın daha da artacağına inanıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından turnuvada dereceye girenlerin ödülleri, meclis üyesi Faruk Taşkoyan ve daire müdürleri tarafından verildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:28 Kaynak: İHA
basketbol, Ödemiş, İzmir, Spor
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