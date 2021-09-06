Ödemiş'te Sokak Basketbolu'nda final heyecanı - Son Dakika

Ödemiş Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Sokak Basketbolu Turnuvası'nda 39. heyecan dört gün boyunca Salı Pazarı'nda yaşandı. Salı Pazarı Parkı'ndaki basketbol sahasında yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde çekişmeli maçlar 5 Eylül Pazar gecesi sona erdi.

Yıldız erkekler finalinde şampiyonluğu Hamsiler takımını 7-5 yenen 2006 Miami Heat takımı elde etti. Genç erkeklerde Cu takımı, Probis takımını 10-3 ile yenip şampiyon oldu.

Oldukça çekişmeli geçen büyük erkekler finalinde Yeşil Melekler ile 2006 Miami takımları karşı karşıya geldi. Normal süresi 4-4 eşitlikle biten maçta kazananı seri serbest atışlar belirledi. 5-4'lük skorla kazanan 2006 Miami takımı oldu.

Kendine özgü kuralları ve renkli takım isimleriyle dikkat çeken turnuvanın final akşamında Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve belediye meclis üyesi Faruk Taşkoyan gençlerin heyecanına ortak oldu. Final akşamında düzenlenen üç sayı yarışmasını Ege Yıldız, smaç yarışmasını Çağatay Başol kazandı. Turnuvanın en değerli oyuncusu olarak Muharrem İnaltekin seçildi. En centilmen oyuncu da Miraç Ünler oldu. Dereceye giren takımlara ve sporculara ödüllerini Eriş ve Taşkoyan takdim etti.

Ödemiş'te daha fazla sayıda gencin sporla buluşmasını hedeflediklerini belirten Başkan Mehmet Eriş, "Kurtuluş coşkumuzu spor alanlarında da yaşıyoruz. Gelenekselleştirdiğimiz sokak basketbolunda gençlerimiz güzel mücadeleler izlettiler bize. Voleybol turnuvamızla da spor heyecanı sürecek. Turnuvalarımıza katılan sporcularımızı ve emeği geçenleri kutluyoruz. Pandemi şartları nedeniyle düzenleyemediğimiz spor organizasyonlarının sayısını yeni dönemde daha da arttırmak istiyoruz" dedi.