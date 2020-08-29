İzmir'in Ödemiş ilçesinde su tankeri çeken traktör çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Beşgöz Kavşağı'nda Ali Gürgen (35) yönetimindeki 35 Z 6316 plakalı traktörün çektiği sulama tankeri ile Mert Mercanoğlu (23) idaresindeki 35 ADC 41 plakalı motosiklet çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Mercanoğlu ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 14:21 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te su tankeri çeken traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika