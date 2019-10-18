Ödemiş'te süs bitkileri ve fidancılık sergisi

Ödemiş Belediyesi'nin katkılarıyla açılan Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi, Kültürpark karşısındaki fuar alanında toplam 90 firmanın katılımıyla açıldı.

Açılışa Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Tarım ve Orman İzmir Bölge Müdür Yardımcısı Cemil Cumak, Süs Bitkileri Alt Birlik Başkanı Ahmet Dündar, Türk Tohum Birlik Başkanı Savaş Akçan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve kamu kurum temsilcileri katıldı.



Ödemiş Süs-Bir Başkanı Muammer Ardıcak serginin ana temasını iklim krizi olarak belirlediklerini ifade etti.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Yardımcısı Cemil Cumak ise Ödemiş ilçesinin uzun yıllardır Türkiye'nin en önemli meyve fidanı ve süs bitkisi üretim merkezlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 26 türde 4 bin meyve fidanı çeşidinin üretimi yapılmaktadır. Ödemiş, sert ve yumuşak çekirdekli meyve fidancılığı konusunda ülke genelinde ön plana çıkmaktadır." ifadelerinde bulundu.



İzmir Oman Bölge Müdürü Zafer Derince fidancılık faaliyetleriyle de fidanlık çalışmaları hakkında bilgi verdi

Ödemiş'te adeta düğünlerini yaşadıklarını ifade ederek başlayan Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilçenin bu sektörde ihracatını gün geçtikçe artırdığını ifade etti.

Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu da Barış Pınarı Harekatında Mehmetçiğin yanında olduklarını fuar vesilesiyle yine ifade etmek istediğini belirterek, fuarın kent ekonomisine fayda getirmesini dilediğini kaydetti.