Ödemiş'te tefecilik yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı - Son Dakika

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, A.B'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 2 kredi kartı ve 16 dekont ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, A.B'nin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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