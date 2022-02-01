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Ödemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu - Son Dakika

Ödemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

01.02.2022 01:45

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Yazlı Mahallesi'nde Mustafa Sezgin'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının Mustafa Sezgin ve ailesinin misafirlikte olduğu esnada çıktığı öğrenildi.

Ödemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
Ödemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
Ödemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

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Mustafa Sezgin, Yangın, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ödemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ödemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu - Son Dakika
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