İzmir'in Ödemiş ilçesinde bindikleri ticari taksiden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ticari taksi şoförünün aracına binen yolcular tarafından cüzdanının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Taksinin güzergahı üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, araca binen zanlıların kimliklerini tespit etti.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından A.C. ve yaşı küçük şüpheli İ.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin müşteri olarak taksi çağırdıkları el çabukluğuyla şoförün cüzdanını çaldıkları öne sürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te ticari taksiden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı - Son Dakika