Üye Girişi
Ödemiş'te toplu sünnet şöleni - Son Dakika

Ödemiş'te toplu sünnet şöleni

05.02.2022 14:01
Ödemiş'te toplu sünnet şöleni

Ödemiş'te 34 çocuğun katılımıyla sünnet şöleni düzenlendi.

Ödemiş'te 34 çocuğun katılımıyla sünnet şöleni düzenlendi.

Süleyman Demirel Mahallesi Muhtarı Necmiye Aksoy'un girişimiyle üçüncü kez düzenlenen etkinlikte 34 çocuk, şehir turu attı.

Ödemiş Belediyesine ait düğün salonunda düzenlenen sünnet töreninde konuşan Kaymakam Fatih Aksoy, 3 yıldır sünnet törenlerinin geleneksel olarak düzenlendiğini belirterek, "Mahalle Muhtarımız Necmiye Aksoy'a katkısı ve emeği için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ve ailelerimiz için hayatlarındaki önemli anlardan biri... Çocuklarımıza ve anne babalarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Muhtar Necmiye Aksoy ise gelecek yıllarda da geleneksel sünnet törenlerini gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Şölende Türk Halk Müziğinin duayen ismi Bedia Akartürk de türkü söyledi.

Programa Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği BaşkanI Ahmet Kocaağa da katıldı.

YORUMLAR
500

Fatih Aksoy, Ödemiş, Düğün, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ödemiş'te toplu sünnet şöleni - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:49 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi
13:47 Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak halleri sosyal medyayı salladı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi
13:45 Tepki toplayan Sümela Manastırı'ndaki danslı tanıtım klibi hakkında TİSAD Başkanı Murat Çavga: Diskovari eğlencenin neye faydası olacak?
13:18 Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 955 milyon TL olarak açıklandı
13:17 Hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadında tecavüz bulgusuna rastlandı
13:04 Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
13:03 TOKİ'den bir indirim kampanyası daha geliyor
12:38 Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
12:21 Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 14:08:20. #1.11#
SON DAKİKA: Ödemiş'te toplu sünnet şöleni - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement