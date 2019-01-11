Ödemiş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
İZMİR ( AA) - Ödemiş ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İZMİR ( AA) - Ödemiş
ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Nurdan Kardacı'nın kullandığı 35 D 9363 plakalı otomobil, Türkmen
Mahallesi'nde Ali Kuran
idaresindesi elektrikli bisikletle çarpıştı.
Yaralanan bisiklet sürücüsü 112 Acil Servis
ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:19 Kaynak: AA
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