Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ödemiş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

İZMİR ( AA) - Ödemiş ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ödemiş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
İZMİR ( AA) - Ödemiş ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Nurdan Kardacı'nın kullandığı 35 D 9363 plakalı otomobil, Türkmen
Mahallesi'nde Ali Kuran idaresindesi elektrikli bisikletle çarpıştı.

Yaralanan bisiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:19 Kaynak: AA

Kuran-ı Kerim, Türkmen Mahallesi, Ödemiş, Güncel
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