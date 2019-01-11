Ödemiş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
34 dakika önce
- Ödemiş'te trafik kazası 1 yaralı Yaralının yerde yatması Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa alması İZMİR ( AA) - Ödemiş ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
- Ödemiş
'te trafik kazası
1 yaralı
Yaralının yerde yatması
Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa alması İZMİR ( AA) - Ödemiş ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Nurdan Kardacı'nın kullandığı 35 D 9363 plakalı otomobil, Türkmen Mahallesi
'nde Ali Kuran
idaresindesi elektrikli bisikletle çarpıştı.
Yaralanan bisiklet sürücüsü 112 Acil Servis
ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:27 Kaynak: AA
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