Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ödemiş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

34 dakika önce

- Ödemiş'te trafik kazası 1 yaralı Yaralının yerde yatması Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa alması İZMİR ( AA) - Ödemiş ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

- Ödemiş'te trafik kazası
1 yaralı
Yaralının yerde yatması
Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa alması İZMİR ( AA) - Ödemiş ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Nurdan Kardacı'nın kullandığı 35 D 9363 plakalı otomobil, Türkmen Mahallesi'nde Ali Kuran idaresindesi elektrikli bisikletle çarpıştı.

Yaralanan bisiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:27 Kaynak: AA

Ödemiş, Güncel
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