Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ödemiş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

12 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ödemiş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Yazgören yönetimindeki 35 AFS 067 plakalı motosiklet, Türkmen Mahallesi Bayındır Sokak'ta karşı yönden gelen Alaattin Uruf yönetimindeki 35 ZZD 05 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Yazgören, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:43 Kaynak: AA
Bayındır, Türkmen Mahallesi, İzmir, Ödemiş, Güncel
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