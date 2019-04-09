Ödemiş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
12 dakika önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:43 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Hakan Yazgören yönetimindeki 35 AFS 067 plakalı motosiklet, Türkmen Mahallesi Bayındır Sokak'ta karşı yönden gelen Alaattin Uruf yönetimindeki 35 ZZD 05 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Yazgören, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Pamukkale Turizm'in İflas Kararı Bozuldu! Firma Seferlerine Devam Edecek
Fatma Çalkaya Başkanlık Görevini Adaylığı Düşürülen Eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan Devraldı
İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı
Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı